Vom 29.09.2024 bis 06.10.2024 findet in Mössingen bereits zum zwölften Mal die Apfelwoche statt. In der ganzen Stadt gibt es Veranstaltungen rund um den Apfel. Höhepunkt und Abschluss bildet das 18. Mössinger Apfelfest am Sonntag auf dem Löwensteinplatz.