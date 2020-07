13. Museumswoche Ostwürttemberg

Zum 13. Mal gibt es dieses Jahr wieder eine Museumswoche der Großen Kreisstädte in Ostwürttemberg, und zwar vom 1. bis 9. August. In dieser Zeit ist in den städtischen Museen in Aalen, Ellwangen, Giengen an der Brenz, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd der Eintritt frei. Auch das Alamannenmuseum ist in dieser Zeit bei freiem Eintritt zu besichtigen. Am Sonntag, 2. August, wird um 15 Uhr eine öffentliche Führung in der Museumsausstellung und in der Sonderausstellung "Gut betucht" angeboten.