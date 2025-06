13. Sportplatzfest Neusitz

Egal ob aktiv bei Beachvolleyball, Klettern und Sommerbiathlon, oder als Fan und Zuschauer, hier ist für jeden etwas geboten.

Das traditionelle Sportplatzfest in Neusitz feiert findet zum 13. mal statt. Es bietet auch dieses Jahr wieder viel Spass und Action für die ganze Familie. Egal ob du dich aktiv an den Aktionen beteiligen willst (Achtung: Beachvolleyball und Spikeball nur mit Anmeldung) oder einfach bei Kaffee, Kuchen oder leckeren Speisen das Treiben beobachten willst, hier bist du richtig!

Zeitplan:

14 Uhr: Jugendgottesdienst

15 Uhr: Start Festbetrieb

- Verkauf Speisen, Kaffee, Kuchen (Gegrilltes erst ab 17 Uhr)

- Schnuppern Sommerbiathlon

- Hüpfburg / Kinderschminken

- DAV Kistenklettern

Turnierstart

- Beachvolleyball (Anmeldung vorab bei Achim: a.schneider@rotabene.de)

- Spikeball (Anmeldung vorab bei Simon: irenesmober@gmail.com)

NEU 16.30 Uhr Schülerlauf (1 km) und Baminilauf (700 m)

NEU 17 Uhr 5km Hobby- / Jugendlauf

18 Uhr: Spass-Staffel Sommerbiathlon (Anmeldung vor Ort)

19.00 Zumba Kids anschließend eine Vorführung der Hip-Hop-Gruppe

19.30 Uhr Schnupperworkout ctk-sportpark Les Mills BodyPump

20:15 Uhr Schnupperworkout ctk-sportpark Les Mills BodyBalance

20.45 Uhr: Zumbaparty

ca. 22 Uhr Finale Beachvolleyball-Turnier

Beachvolleyball

Im Vordergrund des Turniers steht der Spass.

Auf dem Feld dürfen maximal 4 Spieler/innen gleichzeitig stehen. Ball-Annahmen sind in jeder Form zulässig. Ansonsten wird nach den offiziellen Beachvolleyball-Regeln gespielt (Blockberührung ist erster Kontakt, Pritschen auf die gegnerische Seite ist Fehler).

Jedes Team muss einen Schiedsrichter stellen.

Das Highlight des Turniers ist das Finale bei Flutlicht ca. 22 Uhr.

Anmeldung eines Teams bitte an: a.schneider@rotabene.de

Sommerbiathlon

Ab 15 Uhr liegen die Lasergewehre des Sommerbiathlon bereit. Jeder kann hier die völlig ungefährlichen Sportgeräte nach belieben ausprobieren (es wird kein Projektil sondern nur ein Lichtpunkt "geschossen"). Wer möchte kann dann um 18 Uhr an einer Spaßstaffel die Gewehre im Wettkampf ausprobieren. Es müssen je zwei kleine Runden a ca. 250m gelaufen werden und zweimal geschossen werden. Bei Fehlschüssen gibt es eine kleine extra Runde von ca. 10m. Du kannst entweder bereits mit einer 4-köpfigen Mannschaft anreisen oder du wirst vor Ort einem Team zugelost.

Schnupperworkout / Zumbaparty

Beim Schnupperworkout werden zwei jeweils 30 minütige Abschnitte aus dem LesMills-Kursprogramm des ctk-sportparks präsentiert. Wie bei fast allen Aktivitäten der Veranstaltung ist auch hier Mitmachen gerne erwünscht. Bei BodyPump wird mit leichten Langhanteln trainiert, Hauptziel ist die Krauftausdauer. Beim anschließenden BodyBalance wird durch Halte- und Yogaübungen die Beweglichkeit und Stabilität verbessert.

Zumba ist eine Mischung aus Aerobic und überwiegend lateinamerikanischen Tanzelementen. Die Presenter des Neusitzer Fitnessstudios „ctk-sportpark“ heizen Euch gut zwei Stunden lang ein. Egal ob Profi oder Neuling diese Party ist für jeden etwas der Spass an Bewegung hat. Es sind zwei kurze Pausen zum Erfrischen eingeplant, natürlich kann jeder seiner Kondition entsprechend weitere Pausen einlegen.

Um 19 Uhr dürfen bereits die Kinder ran, später dann alle Altersgruppen.

Spikeball

Nach der großartigen Resonanz im letzten Jahr wird auch dieses Jahr Spikeball auf dem Fest gespielt. Bei diesem Sport treten zwei Teams bestehend jeweils aus zwei Personen gegeneinander an. Ein kleiner Ball muss in eine Art Minitrampolin geschlagen werden. Das Team darf sich dabei maximal zweimal den Ball zuspielen bevor es über das Trampolin wieder zum Gegner geht. Ziel ist es, den Ball so zu platzieren, dass der Gegner den Ball nicht mehr erreichen kann. Bei genügend Interessenten wird auch ein Turnier gespielt.

Anmeldung bitte vorab bei Simon: Irenesmober@gmail.com