13. TALK Show

New Era Old Hustle.

Das TALK Projekt ist ein inklusives HipHop-Empowerment- & Jugendkultur-Angebot für junge Menschen von 14 bis 27 Jahren. Es wurde 2013 gegründet und läuft erfolgreich im 13. Jahr mit wöchentlichen, kostenlosen HipHop-Tanz- & Rap-Workshops im franz.K Reutlingen und mit weiteren bundesweiten Workshops.

Ein Jahr lang erschufen junge Künstlertinnen mit Unterstützung von Coaches eigene Raptexte und HipHop-Tanzchoreografien, um sich für Respekt, gleiche Rechte, und gegen Diskriminierung starkzumachen, sowie ihren Geschichten einen Ausdruck und Stimme zu verleihen.

In der „TALK Show" präsentieren sich die Newcomer von Morgen und die erfahrenen Teilnehmenden aus Reutlingen, Tübingen und Region. Die Show bietet einen perfekt abgestimmten Mix aus wechselnden Tanz & Rap Performances, die durch fette Beats abgerundet werden!