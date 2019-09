13. Taubertäler Wandertage

Natur, Kultur und Wirtschaft im Einklang - Wandertage 2019 der Würth Industrie Service mit Museumsbesuch

Durch die heimischen Wälder führt die ca. 6 km lange Wanderung über Stock und Stein auf den Drillberg mit herrlichem Ausblick auf Bad Mergentheim. Hier können die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen der Würth-Gruppe werfen, einer der größten Arbeitgeber der Region. Zwei Führungen zu den Themen "Führungskultur rund um den Drillberg - einst und jetzt" sowie "Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung" verbinden Mensch, Kultur sowie historische Entwicklung und legen Schwerpunkt auf den Deutschen Orden. In einem Gang durch die mehr als 800 jährige Geschichte der Region um Bad Mergentheim mit ihrer Einbindung in die europäische Geschichte werden aus vielen Beispielen historischer Führungspraxis die Merkmale der jeweiligen Zeit deutlich. Am Nachmittag begibt sich die Wandergruppe dann wieder zurück nach Bad Mergentheim.

Infos und Anmeldung bis 9. Oktober 2019 Tourist-Information, Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim Tel. 07931 574815; tourismus@bad-mergentheim.de