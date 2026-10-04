Klassische Musik am Vormittag – aber ohne steife Konzerthaus-Stimmung: Das 13 Uhr-Konzert im JOiN ist für Kinder, Familien und alle, die Musik gern in entspannter Atmosphäre erleben. Mitglieder des Staatsorchesters Stuttgart wiederholen Ausschnitte aus ihren Kammer- und Lunchkonzerten, bekanntere Stücke und Raritäten werden im dreidimensionalen JOiN-Raum neu erfahrbar. Und es darf zugehört, gestaunt, gerutscht, geflüstert und auch mal die Sitzposition gewechselt werden. Das 13 Uhr-Konzert ist bewusst locker gedacht: mit guter Musik, familienfreundlicher Uhrzeit und genug Luft für kleine Menschen mit großem Bewegungsdrang.