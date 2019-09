× Erweitern Andreas Ullmer Plakat 13. FDK

13. Festival der Kellerbands - 12.10.2019

Venue: Sportheim Klingenberg // Come together ab 19:00 Uhr

Ja, tatsächlich – das FDK geht ins 13 Jahr. Unabhängig, frei, non-profit und mit vielfältiger Besetzung. Vom Anfänger bis Profi, fast alles was Rang und Namen in der lokalen Livemusikszene hat, war schon mal da. Und dann der fliegende Wechsel! Keine nennenswerten Umbaupausen zwischen den Bands, deswegen kann sich das Mini-Festival wunderbar mit einer geballten Ladung an Livemusik jedes Jahr im Herbst präsentieren. Einer ist keiner, und nur durch die vielen helfenden Hände ist es möglich dieses Event jedes Jahr aufs Neue zu organisieren. Das ganze Festival kommt ohne Budget und Papierkram aus. Die Wochenend-Musiker machen einfach nur Ihre Musik. All die Jahre hatten wir ein treues und vor allem klatschendes und partyfreudiges Publikum von abends bis Mitternacht. Und nach dem Abbau nachts hatten wir noch öfters sehr interessante Gespräche geführt, auch wenn ich mich an die Inhalte nur schwer erinnern kann. Helft bitte mit bei der Werbung. Nichts ist schöner wie ein bumsvoller Laden. Weitererzählen...