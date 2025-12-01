13. Mittelalterlicher Adventsmarkt Burg Stettenfels

In historischem Gewand erstrahlt Burg Stettenfels beim 13. Mittelalterlichen Adventsmarkt am 20.-21. Dezember.2025: Gaukler, Spielleut und Rittersleut halten Einzug und bei an den über 60 Ständen findet man eine Vielzahl ausgefallener Weihnachtsgeschenke aus alter Zeit. Zahlreiche Handwerker lassen sich über die Schulter schauen und mitunter mitunter kann man auch selbst Hand anlegen.

Ganz unterschiedliche Orte lassen sich auf der Burg erleben: Im Schlosspark, im Innenhof und im Burggraben herrscht reges Markttreiben und die Düfte von Flammlachs und frischem Backwerk liegen in der Luft. In den prachtvollen Sälen der Burg finden sich Händler mit besonderen Schätzen in der Burgkapelle werden in Vergessenheit geratene Weihnachtslieder auf Drehleier und Schalmei wieder zum Leben erweckt und im Sturmfederturm schmeckt ein Becher heißer Honigwein besonders gut.

Die Wege der Burg sind befestigt und auch für feuchte Witterung geeignet; ein großer Teil des Marktes findet in den Sälen und Gewölben statt. Die Besucherparkplätze befinden sich bei Bosch in Abstatt, von wo ein durchgehender kostenloser Pendelbusverkehr zur Burg eingerichtet ist.

Weitere Infos und detailliertes Programm auf www.stettenfels.de.