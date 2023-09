13. Stuttgarter Chortage - Das Vokalfest für und mit Stuttgart

Nach 5 Jahren Zwangspause kann der Chorverband Stuttgart e.V. 2023 endlich wieder sein Vokalfest in und mit der Landeshaupstadt feiern. Der Vorverkauf hat begonnen.

‘Endlich’ ist das Wort der Stunde: Endlich wieder kulturelle Teilhabe ermöglich. Endlich wieder Weiterbildungsangebote. Endlich wieder Chortage! Der Wilhelm-Hauff-Chorverband Stuttgart e.V. (WHCV) präsentiert vom 3. bis 15. Oktober 2023 die 13. Stuttgarter Chortage – das Vokalfest für Stuttgart. “Regulär wären wir 2021 wieder mit unserem Vokalfest an den Start gegangen. Jedoch mussten wir uns der Pandemie und den zahlreichen Einschränkungen beugen.”, so Holger Frank Heimsch, Präsident des WHCV. “Aber jetzt können wir mit voller Kraft und einem abwechslungsreichen Programm wieder zeigen, was die Chortage bieten und leisten können.”

12 Konzerte der Mitgliedsvereinen des WHCV mit rund 750 Chorsängerinnen und Chorsängern, 8 Workshops mit einem fachkundigen Referententeam und ein Projektchor sind am Start. “Wir freuen uns, dass sich unsere Mitgliedsvereine mit einem vielfältigen und anspruchsvollen Programm an ihrem und unserem Vokalfest beteiligen.“, so Stefan Weible, stellvertretender Verbandschorleiter des WHCV. “Im Großen und Ganzen hat sich unsere Vokalszene in Stuttgart von der Pandemie erholt. Vor allem neue und jüngere Ensembles zeigen sich mit neuen Programmen und in neuen Konstellationen.”