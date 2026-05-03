130 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oberbalbach

Sportheim Oberbalbach Balbachstraße, 97922 Lauda-Königshofen

Freitag, 12. Juni:    19:00 Uhr Bierpong-Turnier

                                 20:00 Uhr Barbetrieb

Samstag, 13. Juni: 19:00 Uhr Festumzug der Feuerwehren und Vereine 

                                 20:00 Uhr Die Balbachtaler - die rockende Blasmusik aus dem Balbachtal!

                                 21:00 Uhr Barbetrieb

Sonntag, 14. Juni: 10:30 Uhr Gottesdienst im Festzelt

                                 11:30 Uhr Frühschoppen mit der Öwerbälmer Tanzlmusich

                                 13:30 Uhr Festumzug der Feuerwehren und Vereine

                                 14:00 Uhr Stimmungsvolle Blasmusik mit der Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach

                                 15:30 Uhr Schauübung der Jugendfeuerwehr Oberbalbach

                                 19:00 Uhr Public Viewing Fußball-WM Deutschland vs. Curaçao

