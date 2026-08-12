130 Jahre - Frisch Auf Göppingen e.V.

„Ein Verein. Ein Fest. Eine Leidenschaft.“

Mit einem großen Jubiläumsfest feiert der Frisch Auf Göppingen e.V. am Samstag, 26. September 2026, sein 130-jähriges Bestehen. Ab 15:00 Uhr sind Mitglieder, Fans, Familien sowie alle Interessierten herzlich in die EWS Arena eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto „Ein Verein. Ein Fest. Eine Leidenschaft.“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen. Bereits am Nachmittag sorgen unter anderem ein Menschenkickerturnier, Rummelplatzstände, Hüpfburgen, Kinderschminken sowie weitere Mitmachangebote für Unterhaltung. Auch für das leibliche Wohl ist mit Speisen und Getränken bestens gesorgt.

Nach der offiziellen Begrüßung und dem Fassanstich steht am Abend die große Oktoberfest-Party auf dem Programm. Für die passende Stimmung sorgt die in der Region bestens bekannte Band „Die Original Vögel“, die die EWS Arena in eine große Festhalle verwandeln wird.

Mit dem Jubiläumsfest möchte der Frisch Auf Göppingen e.V. gemeinsam mit seinen Mitgliedern, Freunden, Unterstützern und allen Interessierten auf 130 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken und gleichzeitig den Blick nach vorne richten.

Der Frisch Auf Göppingen e.V. freut sich auf viele Gäste und einen unvergesslichen gemeinsamen Jubiläumstag.