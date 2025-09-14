Offizieller Festakt mit Feuerwerk und Zapfenstreich

anlässlich des Gemeindejubiläums

bis

Weinkellerei Hohenlohe eG "Fürstenfass" Alter Berg 1, 74626 Bretzfeld

Festakt am 14.09.2025 – Ein Tag voller Musik, Genuss und Gemeinschaft!

Am Sonntag, den 14. September 2025, laden wir Sie herzlich zu einer weiteren Highlight Veranstaltung ein:

dem Festakt auf dem Gelände der Weinkellerei Hohenlohe in Adolzfurt!

Von 15:00 bis ca. 21:30 Uhr erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm. Der Eintritt ist frei.

Musikalische Highlights:

  • der offene Chor aus Budaörs mit Romano Glaszo
  • die mitreißenden Hohenlohe Highlanders Pipes & Drums
  • die Knabenkapelle Dinkelsbühl mit Platzkonzert & feierlichem Zapfenstreich

Weingenuss pur:

Erleben Sie eine exklusive Weinprobe unseres Jubiläumweins mit den Hohenloher Weinhoheiten.

Für den guten Zweck:

Die Reinerlöse aus dem Grillwurstverkauf fließen in den Bretzfelder Zukunftspool – zur Förderung gemeinnütziger Projekte in unserer Gemeinde.

Für die kleinen Bretzfelder wird das Spielmobil mit ausreichend Platz zum Spielen bereit stehen.

Als glanzvoller Abschluss erwartet Sie ein spektakuläres Höhenfeuerwerk.

Info

Weinkellerei Hohenlohe eG "Fürstenfass" Alter Berg 1, 74626 Bretzfeld
Stadt & Weinfeste
bis
Google Kalender - Offizieller Festakt mit Feuerwerk und Zapfenstreich - 2025-09-14 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Offizieller Festakt mit Feuerwerk und Zapfenstreich - 2025-09-14 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Offizieller Festakt mit Feuerwerk und Zapfenstreich - 2025-09-14 15:00:00 Outlook iCalendar - Offizieller Festakt mit Feuerwerk und Zapfenstreich - 2025-09-14 15:00:00 ical

Tags