Offizieller Festakt mit Feuerwerk und Zapfenstreich

Festakt am 14.09.2025 – Ein Tag voller Musik, Genuss und Gemeinschaft!

Am Sonntag, den 14. September 2025, laden wir Sie herzlich zu einer weiteren Highlight Veranstaltung ein:

dem Festakt auf dem Gelände der Weinkellerei Hohenlohe in Adolzfurt!

Von 15:00 bis ca. 21:30 Uhr erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm. Der Eintritt ist frei.

Musikalische Highlights:

der offene Chor aus Budaörs mit Romano Glaszo

die mitreißenden Hohenlohe Highlanders Pipes & Drums

die Knabenkapelle Dinkelsbühl mit Platzkonzert & feierlichem Zapfenstreich

Weingenuss pur:

Erleben Sie eine exklusive Weinprobe unseres Jubiläumweins mit den Hohenloher Weinhoheiten.

Für den guten Zweck:

Die Reinerlöse aus dem Grillwurstverkauf fließen in den Bretzfelder Zukunftspool – zur Förderung gemeinnütziger Projekte in unserer Gemeinde.

Für die kleinen Bretzfelder wird das Spielmobil mit ausreichend Platz zum Spielen bereit stehen.

Als glanzvoller Abschluss erwartet Sie ein spektakuläres Höhenfeuerwerk.