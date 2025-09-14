Offizieller Festakt mit Feuerwerk und Zapfenstreich

Festakt am 14.09.2025 – Ein Tag voller Musik, Genuss und Gemeinschaft!
Am Sonntag, den 14. September 2025, laden wir Sie herzlich zu einer weiteren Highlight Veranstaltung ein:
dem Festakt auf dem Gelände der Weinkellerei Hohenlohe in Adolzfurt!
Von 15:00 bis ca. 21:30 Uhr erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm. Der Eintritt ist frei.
Musikalische Highlights:
- der offene Chor aus Budaörs mit Romano Glaszo
- die mitreißenden Hohenlohe Highlanders Pipes & Drums
- die Knabenkapelle Dinkelsbühl mit Platzkonzert & feierlichem Zapfenstreich
Weingenuss pur:
Erleben Sie eine exklusive Weinprobe unseres Jubiläumweins mit den Hohenloher Weinhoheiten.
Für den guten Zweck:
Die Reinerlöse aus dem Grillwurstverkauf fließen in den Bretzfelder Zukunftspool – zur Förderung gemeinnütziger Projekte in unserer Gemeinde.
Für die kleinen Bretzfelder wird das Spielmobil mit ausreichend Platz zum Spielen bereit stehen.
Als glanzvoller Abschluss erwartet Sie ein spektakuläres Höhenfeuerwerk.