14. Afrika Karibik Fest

Nach 2 Jahren Wartezeit ist es endlich wieder soweit: Unser geliebtes Afrika Karibik Fest wird vom 14. – 17. Juni 2022 erneut in Wassertrüdingen im malerischen Wörnitztal stattfinden.

Wir freuen uns sehr, euch fast das gesamte Line-Up vom ursprünglich geplanten Festival 2020 präsentieren zu können. Auf unseren beiden Stages, der Hauptbühne und der Naturbühne, erwarten euch an unserem Festival-Wochenende auch heuer wieder große Namen und spannende Neuzugänge der nationalen und internationalen Reggae-Szene. Neben der Kultband GROUNDATION aus Kalifornien, BUKAHARA, JAMARAM und SHANTI POWA ist auch das Kölner KLUB KARTELL dabei, unterstützt am Micro von RAGGABUND, GANJAMAN, und MAL ÉLEVÉ. Aber auch bayerische Lokalmatadore wie der Liedermacher WEIHERER oder RAINER VON VIELEN sorgen für die richtigen, musikalischen Vibes.

Für dieses Jahr wurden unsere Tickets um fast die Hälfte, nämlich auf 5.000 Stück, reduziert, um all unseren Besucher*innen genug Platz für einen sicheren und sorgenfreien Festivalbesuch bieten zu können. Auch Fans unseres geliebten WASTELANDs auf dem Campingplatz müssen sich wohl noch mal ein Jahr gedulden, bis alles wieder so ist, wie bei unserem AKF 2019. Abgesehen davon erwartet unsere Besucher*innen aber auch 2022 wieder das volle AKF-Programm: Neben unserem beliebten Afrika-Markt am Sonntag gibt es das gesamte Wochenende tolle Essensstände mit leckeren Köstlichkeiten aus aller Welt, ein lustiges Kinderprogramm, spannende Walking-Acts und auch unser Festivalgelände wird durch die Hände bekannter Graffiti- und Streetart-Künstler wieder in bunte Farbe getaucht werden.

Abkühlung bei heißen Temperaturen bietet auch in diesem Jahr wieder das angrenzende Naturfreibad Wörnitz, das gratis mitgenutzt werden kann. Außerdem bieten wir für alle Besucher, die es etwas ruhiger angehen wollen, auch heuer wieder unseren gesonderten „Respect Camping“ Bereich mit Nachtruhe und besonderer Beleuchtung an, um das Festival auch fernab des normalen Campingplatz-Trubels zu genießen. Auch an unserem bekannten Motto „Respect Mother Nature“ hat sich nichts geändert und so legen wir auch beim AKF 2022 selbstverständlich wieder großen Wert auf biologische Toiletten, Wasserstellen und einen nachhaltigen Umgang mit der Natur.