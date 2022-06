Die 14. Afrikatage 2022 werden vom 29.07. – 31.07.2022 stattfinden!

Wir konnten am Freitag Abend mit Tropical Beat und am Samstag Abend mit Lan Netty & the MMA zwei erstklassige Bands verpflichten.

Sonntags dürfen wir auch noch SAMNAS begrüßen! Das ist aber noch nicht alles! Am Samstag ist der Nürtinger YAN dabei!

Nachmittags gibt es Kinderprogramm mit BAMBA (Tanz) am Samstag und mit Clown Klikusch am Sonntag. Selbstverständlich darf die beliebte Modenschau nicht fehlen – wer mitmachen will darf sich gerne bei uns melden! Auf dem Parkplatz der Seegrasspinnerei werden kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern Afrika’s angeboten, neben vielen Marktständen mit allerlei Schätzen!

Der Eintritt ist frei – nur für die Abendveranstaltungen um 20.00 Uhr wird ein Eintritt erhoben. Verbindliche Reservierungen bitte unter reservierung@tvfk.de oder 07022/2096-172. Das Programm könnt ihr dem Flyer entnehmen.