14. Blechexpo

Schon jetzt ist klar, dass die beiden komplementären Branchenveranstaltungen einige Rekorde brechen werden: Die Ausstellerzahl geht auf 1.500 zu! Bei der verkauften Standfläche gab es 15 Prozent Zuwachs! Und auch die Internationalität der Aussteller ist gestiegen: Im Vergleich zu 2017 gibt es bei den Buchungen und Reservierungen aus dem nahen und fernen Ausland sogar eine Verdoppelung!

Neue Dimensionen im November

Das Messedoppel Blechexpo / Schweisstec bietet ein umfassendes Produkt- und Leistungsangebot rund um die thermische und mechanische Be- und Verarbeitung von Blechen, Rohren und Profilen sowie die Schweiß-, Füge- und Verbindungstechnik.

Die bewährte Fachveranstaltung findet im Zweijahresturnus statt und gehört zu den weithin geschätzten Branchenhighlights. Das Messeunternehmen P. E. Schall mit dem Projektleiter für die Blechexpo und die Schweisstec, Georg Knauer, stellt sich in diesem Jahr wenige Wochen vor dem Start auf neue Dimensionen ein: mehr Aussteller, mehr Fläche, höhere Internationalität als vor zwei Jahren!

Rekorde aus 2017 werden getoppt

Insgesamt werden rund 1.500 Aussteller das Messegeschehen rund um die Blechexpo / Schweisstec in neun Hallen bestimmen – das ist ein Zuwachs von gut 150 Hauptausstellern. Der Flächenzuwachs von 15 Prozent entspricht rund eineinviertel mehr Messehallen. Bei den Buchungen und Reservierungen aus dem nahen und fernen Ausland gibt es im Vergleich zu 2017 sogar eine Verdopplung; schon ein Jahr vor der Messe waren bei Technologie-Unternehmen aus Italien, China, Türkei und Spanien die Zahlen aus 2017 überholt worden. Nun werden die 2017-er Rekorde in diesem Jahr getoppt. Grund für den Boom ist das strikt praxisorientierte Konzept des Messedoppels: Die Blechexpo / Schweisstec deckt alle relevanten Themen und Trends rund um die digitalisierte und automatisierte Welt der Blech- und Metallverarbeitung ab.

Blech dominiert den Maschinenbau

Der Konstruktionswerkstoff Blech ist zusammen mit Rohr- und Profilmaterialien eine gebräuchliche Alternative zu Guss-, Stahlbau- und Kunststoffkonstruktionen. FEM-optimierte Leichtbau- und modulare Komponentensysteme prägen das Bild des modernen, material-, gewicht- und kostensparenden Fahrzeug-, Maschinen- und Apparatebaus. Nicht zuletzt deswegen nehmen das präzise Schneiden, Stanzen und Umformen von Stahl, Aluminium- und NE-Metall-Blechen auf der Blechexpo und Schweisstec einen besonderen Rang ein. Der Fachbesucher erhält Lösungen und Systeme rund um die Vor- und Endbearbeitung, die Baugruppen-Komplettierung sowie das Oberflächen-Finish sichtempfindlicher Bauteile. Auch die Themen Leichtbau, Konstruktionslösungen, Handling, Qualitätssicherung, Automatisierung und Digitalisierung in der Blechbearbeitung und Fügetechnik werden umfassend behandelt.

Blechexpo-Expertentreff und Wissenstransfer

Für den nutzbringenden Gedankenaustausch organisiert die stahlnews.de GmbH & Co. KG gemeinsam mit dem Messeveranstalter am Abend des ersten Messetages am 5. November 2019 ab 18.15 Uhr den 4. Stahlnews-Experten-Treff. Diese Veranstaltung steht unter dem Motto „Die Stahlindustrie in Zeiten von Globalisierung und Industrie 4.0“. Es werden namhafte und international anerkannte Brancheninsider referieren. Sie richtet sich an Fachleute aus dem Industriebereich Stahl- und Blechbearbeitung, an Betreiber von Stahl-Servicecentern und an Stahldistributeure mit eigenen Anarbeitungs-Zentren. Auch am darauffolgenden Messetag werden weitere Vertreter renommierter Unternehmen Kurzvorträge im Rahmen des Blechexpo-Forums halten. Der Schweisstec-Tag des ZVEI wird am 7. November 2019 stattfinden. Fachbesucher erhalten mit ihrer Teilnahme ein umfangreiches Wissens-Update.