14 Jahre elektronisch Bukowski Live - Buko-Birthday

14 Jahre – das ist nicht nur super, weil wir uns jetzt mit einer Bescheinigung unserer Eltern endlich piercen lassen können! Nein - es ist auch länger, als Clubs im elektronischen Bereich heute durchschnittlich überleben. Das Bukowski ist viel älter, aber seit 14 Jahren ist hier KEIN Ton mehr aus den Boxen gekommen, der nicht elektronisch war! Weil Ihr und wir nichts Anderes wolltet/n. Wenn das kein Grund zum Feiern ist?! Kommt und stoßt mit uns auf die letzten 14 und nächsten 14 Jahre an! Wir feiern am 28.Juli zusammen eine dicke Buko-B-Day-Sause und haben dafür mit SASCHA DIVE, FRAN&CO, KLANGAGENT, DESOLEE, BVFFES und T-WATCH eine echt illustre und weitgereiste Runde an die Decks bestellt. Aber keine Party ohne Gratulanten: Ihr habt uns bis hierhin gebracht, wir zählen auch heute auf Euch! Natürlich dürft Ihr gerne ein paar Freunde einladen.... wir würden uns freuen ;O) Cheers!14 JAHRE BUKOWSKI-LIVE