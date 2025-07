Die IMA und Märklin Tage 2025 finden endlich wieder statt. Der Besuch der drei Tage lohnt sich. Wenn die historischen Maschinen von weißem Dampf begleitet majestätisch einfahren, ist es wieder so weit: Zehntausende Eisenbahnfans aus der ganzen Welt versammeln sich für ein Event der Extraklasse zur 40. IMA und den 14. Märklin Tagen in der Stauferstadt Göppingen. Die einmalige Kombination der Modellbahn mit ihrem großen Vorbild machen das diesjährige Event wieder zu etwas ganz Besonderem.

Highlights bei der IMA wie der Gang durch die Produktion und die Lokparade am Bahnhof, der Shop, in dem alle aktuellen Modelle angeboten werden oder das Maskottchen des Märklineums - die Lok 44 1315 in Originalgröße – locken die Besucher. Die Modellbahnausstellung mit über 130 Ausstellern aus der Branche geben einen Überblick über alles, was man für die Modellbahn braucht – incl. der von den Herstellern ausgestellten Neuheiten. Schauanlagen von Vereinen runden das Bild ab.

Jetzt schon Termin reservieren. Vom 19. bis 21. September 2025 ist es wieder soweit. Die Internationale Modellbahn Ausstellung (IMA) und die 14. Märklin Tage finden in Göppingen statt. Alles rund um die große und kleine Eisenbahn auf 49.000 qm, Spiel und Spaß – 3 Tage lang! Ein Fest für die ganze Familie.

Werksbesichtigung (Einlass Fr. & Sa. von 09:00 - 15:00 Uhr)

Lokmontage für Besucher im Stauferpark und dem Märklin Stand

Lokparade am Göppinger Bahnhof

Führerstandsmitfahrten

Mitfahrten in historischen Zügen

Über 130 Aussteller an 5 Veranstaltungsorten

Große LGB-Ausstellung in der EWS Arena

Vielseitiges Kinderprogramm für Groß und Klein

Buspendelverkehr und viele Parkmöglichkeiten (Parkleitsystem mit über 4400 Parkplätzen)

Die Veranstaltung beginnt am Freitag den 19. September um 9.00 Uhr und endet am Sonntag den 21. September um 17.00 Uhr.

Am Standort EWS Arena: Die Heimstätte der Bundesliga-Handballer von Frisch Auf! Göppingen verwandelt sich in ein riesiges Paradies für LGB Fans. Verfechter der größten Spurweite der Modellbahnwelt finden hier allerlei Zubehör, können ausgefallene Schauanlagen bewundern und sich auf spannende Modell-Präsentationen freuen. Ein rekordverdächtiges Ereignis ist ebenfalls sehenswert.

Modelleisenbahn-Erlebniswelten an der EWS Arena: