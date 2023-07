Michelle Walker Quartet

Michelles Walkers Stimme und Phrasierung ist in Stil und Interpretation im Jazz wie im Soul verankert. Das warme Timbre ihrer Stimme geht unter die Haut - mit Können und viel Experimentierfreude macht sie auch aus vertrauten Stücken immer wieder unverwechselbare Musik. Zusammen mit der virtuosen Jazzgitarre von Michael Arlt geht es auf die Reise zwischen Improvisationen, arrangierten Passagen, Vocal-Scat-Soli und mit Texten versehenen Vokaliesen über die Jazzsoli bekannter Instrumentalisten. Mal hemmungslos swingend, dann wieder interaktiv in gleichzeitigen Improvisationen oder rhythmisch akzentuierend in Stücken von brasilianischen Komponisten spielt das Quartett stets mitreißend. Und zwischen meditativen Augenblicken und beinahe halsbrecherischen Interpretationen zieht die Musik die Zuhörer in den Bann und erzeugt immer wieder Gänsehautmomente.

Walker lehrte von 2017 bis 2022 Jazz Gesang und Fachdidaktik an der Hochschule für Musik in Würzburg.