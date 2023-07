Lucy4NewCountry

Annette Baro (Gesang, Akustikgitarre), Walter Schäble (Gesang, Bass), Florian Arloth (E-Gitarre, Mandoline), Thomas Bernhard (Cajon, Percussion). Das Quartett aus Heidenheim, Donauwörth, Ellwangen und Nördlingen präsentiert Musik aus den Genres „Americana“, „Alternative und Traditional Country“ sowie Rock’n’Roll und nimmt das Publikum mit zwei Stimmen, Gitarre, Mandoline, Kontrabass und Cajon mit auf einen "Austritt" in den Wilden Westen. Die Zuhörer erwartet Lieder von Johnny Cash, Hank Williams, Nikki Lane, Kenny Rogers, Lucinda Williams, Elvis Presley, Janis Martin und weiteren "Country und Rock’n’Roll Heros" in eigenem Gewand. Seid also gespannt.