Aufführungen der TheaterMenschen Ellwangen e.V.

Der romantischste Sonnenuntergang von ganz Campanien hilft dem Wirt Signor Battista nicht bei seinem größten Problem: Keiner will seine kratzbürstige Tochter Katharina heiraten und solange die nicht unter der Haube ist, muss die jüngere Bianca warten. Da taucht Petruccio auf und wird als Retter in der Not verpflichtet. Die Sache entwickelt sich, allerdings nicht ganz so wie geplant. Das diesjährige Sommerstück der Theatermenschen hangelt sich grob an Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ entlang, endet allerdings nicht mit Katharinas Kapitulation, sondern nimmt eine deutlich freundlichere Wendung – zumindest für einige der Beteiligten.