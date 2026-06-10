14. Sigmaringer Entenrennen

Der Service-Club „Round Table 162 Sigmaringen“ veranstaltet alle zwei Jahre das beliebte Sigmaringer Entenrennen auf der Donau.

Nicht nur unsere gelben „Rennenten“ laufen erneut zur Höchstform auf – wir verwandeln das Donauufer zudem mit zahlreichen Aktivitäten zu einem Familienfest der besonderen Art. Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Am Sonntag, 12.07.2026 um 14 Uhr werden erneut bis zu 5.000 Badewannenenten auf der Donau für einen guten Zweck um die Wette schwimmen. Zu Wasser gelassen aus luftiger Höhe von der Donau-Brücke (Laizer Brücke), bis zur Ziellinie kurz vor der zweiten Donaubrücke (Burgwiesen) – Spannung pur!