14. Staufer-Spektakel Waiblingen

Edle Maiden, stolze Recken und fahrendes Volk

"So könnte es gewesen sein" heißt es Ende Juni wieder in Waiblingen - bei freiem Eintritt! Zum 14. Mal werden die Besucher beim Staufer-Spektakel um Jahrhunderte zurückversetzt und erfahren mehr vom bunten Leben und Treiben des Mittelalters, wie wir es uns heute vorstellen. Die Marktstände sind bunt gemischt und die Händler bieten allerlei Waren feil. Geschickte Handwerker zeigen ihr Können, und unter Anleitung darf auch einmal selbst "Hand angelegt werden". In der „Lebendigen Werkstatt“ können sich die Kinder unter fachkundiger Anleitung z.B.kleine Hufeisen schmieden. Zahlreiche Mitmachaktionen richten sich an Kinder jeden Alters.

Bei den Lagergruppen kann der Besucher noch tiefer in die Historie und faszinierende Welt des Mittelalters eintauchen. Dazu erheitern allerlei Marktgesinde und Gaukler die Zuschauer mit ihren Darbietungen und sorgen so für beste Stimmung. Kühne Ritter demonstrieren die Kunst des mittelalterlichen Schwertkampfes, und das „Spiel mit dem Feuer“ verzaubert jedes Mal aufs Neue. Vor allem die zahlreichen kleinen Besucher sind fasziniert von den Rittern und ihrem bunten Gefolge.

Natürlich dürfen auch die Gaumenfreuden aus der mittelalterlichen Küche nicht fehlen. Die historischen Tavernen sorgen mit ihrem rustikalen Angebot für das leibliche Wohl der Besucher.

Das Waiblinger Staufer-Spektakel lädt ein zu einem Kurzurlaub im Mittelalter und dies bei freiem Eintritt.

Ein kostenloser Parkplatz befindet sich am Eingang des Schaulagers.