14 Years Soul Explosion

Seit 14 Jahren findet die Soul Explosion nun schon in Stuttgart statt und bildet somit ein Clubphänomen abseits aller kurzlebigen Trends.

DJ King Dynamite und DJ Boogaloo graben immer wieder "neue" und selbstverständlich nur die besten und seltensten Platten aus und präsentieren sie dem dankbaren Publikum. Hier bleibt garantiert kein Tanzbein still und kein Hemd trocken! Bis zum Morgengrauen wird die goldene Periode des Soul und Funky Soul, des Latin Funk und des Boogaloo gefeiert.

Superheavy dancin' guaranteed!

ALL KILLER - NO FILLER! ALL RAW, HARD AND GENUINE! ALL SOULFUL DYNAMITE! NO REISSUES! NO COMPILATIONS! NO BULLSHIT!