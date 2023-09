14. Fortepiano Festival Stuttgart - Gesprächskonzert für Kinder

Donnerstag, 26.10.2023, 11 Uhr Gemeindezentrum, Schönbuchstraße 20, 71116 Gärtringen

Tanya Vaneeta Newman | Sopran und Moderation

Yuko Abe-Haueis | Klavier

Gesprächskonzert für Kinder

Klassik ist Klasse: Neuerer der klassischen Musik: Joseph Haydn

Die Kinder erwartet ein spannend moderiertes Konzert rund um den Komponisten Joseph Haydn, seine Musik, Familie, Freunde und seine Wegbegleiter. Mit Erklärungen zum Werk, zu der Zeit, zu den Komponisten und den Besonderheiten der Instrumente tauchen die Kinder ein in die interessante Welt der Pianisten, der Liedkunst und der Komponisten. Tanya Vaneeta Newman, Sopranistin, singt Lieder von Fanny und Felix Mendelssohn und moderiert. Yuko Abe-Haueis, Leiterin des Fortepiano Festivals Stuttgart, spielt am Klavier.

Tanya Vaneeta Newman studierte am Salzburger “Mozarteum“. Sie gab ihr Operndebüt als "Königin der Nacht“ in Mozarts "Zauberflöte" in Bern/Schweiz gefolgt von weiteren Engagements u.a. in den Opern "Lucia di Lammermoor" und "La Traviata“ sowie „Madama Butterfly“.

Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Schüler. Der Eintritt für Lehrer /Begleitpersonen ist frei.

*Um eine Anmeldung wird gebeten unter yuko.abe@fortepianofest.de.