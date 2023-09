14. Fortepiano Festival Stuttgart - Haydn in Love

Dienstag 10.10.2023, 19 Uhr, Musikhochschule Stuttgart, Kammermusiksaal, Urbanstraße 25, 70182 Stuttgart

Karoline Pilcz | Sopran

Stefania Neonato | Tafelklavier von William Stodart (London, 1830 ca.)

Haydn in Love

Original Canzonettas – Set 1 (1794) & 2 (1795)

Die zwei Aufenthalte in England (1791-92 und 1794-95) waren für Joseph Haydn die glücklichsten seines ganzen Lebens - so schrieb es sein Biograf G.A. von Griesinger. Dort wurde der Komponist künstlerisch und menschlich hoch geschätzt und sein Leben als Künstler und Mensch blühte auf.

Neben der Komposition der Symphonien und Quartette widmete Haydn sich begleiteten Solo-Liedern, eine geliebte Gattung in England, wo Amateure zu Hause intensiv musizierten.

Zahlreiche Texte der Lieder erzählen von Haydns Muse, Anne Home-Hunter (1742-1821), wohlhabende Witwe des berühmten Chirurgen John Hunter. Die Musik entführt den Zuhörer in die Melancholie von leidender Liebe und ihre Erinnerung. Die englischen Lieder werden auf einem originalen Tafelklavier von William Stodart (London, 1830 ca.) aus der Sammlung der Musikhochschule Stuttgart aufgeführt.

Programm

Joseph Haydn (1732 - 1809)

Set 1 Hob. XXVIa:25 - Hob. XXVIa:30 (1794)

The Mermaid’s Song

Recollection

A Pastoral Song

Despair

Pleasing Pain

Fidelity

The Spirit’s Song

Capriccio (Fantasie) in C- Dur Hob. XVII:4 (1789) für das Pianoforte

Set 2 Hob. XXVIa:31 - Hob. XXVIa:36a (1795)

Sailor’s Song

The Wanderer

Sympathy

She Never Told Her Love

Piercing Eyes

Content/Transport of Pleasure

Veranstalter

Veranstalter: Fortepiano Konzertverein

Eintritt: 25 €, ermäßigt 18 €, VVK: 22 €, ermäßigt 15 €, für Angehörige und Studenten der MHS ist der Eintritt frei

Informationen: www.fortepianofest.de

Tickets: Direktkauf bei BISONIS oder Reservation bei info@fortepianofest.de bzw. Reservix / Touristeninformation Stuttgart

