14. Stuttgarter Chortage | Max Bruch: Odysseus (Szenen aus der Odyssee op. 41) Ein Superheld kehrt heim - Konzert für Chöre, Solisten und Orchester

Fünf Chöre mit über 200 Sängerinnen und Sängern: Für dieses grandiose Projekt kann der Chor gar nicht groß genug sein!

Deshalb treten der KonzertChor Stuttgart, das Ensemble stuttgart vokal, der Kölner Männer-Gesang-Verein, der Frauenchor BonnSonata sowie der Mädchen- und Frauenchor der Schola Cantorum Leipzig gemeinsam auf: Erst in der Kölner Philharmonie, dann im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle.

Die Odyssee erzählt von den langen Irrfahrten des griechischen Helden Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg versucht, in seine Heimat Ithaka zurückzukehren. Auf seiner Reise begegnet er zahlreichen Gefahren und mythischen Wesen wie Zyklopen, Sirenen, Hexen und sogar Göttern, während zuhause in Ithaka seine Frau Penelope und sein Sohn Telemachus auf ihn warten.

Max Bruch, einer der wichtigsten Komponisten des 19. Jahrhunderts, schuf mit Odysseus 1871 sein erstes Oratorium – ein monumentales Werk, das die Heimkehr des Odysseus in eindrucksvoller musikalischer Sprache nacherzählt. Bruch gelingt es darin, klassische Stoffe mit romantischer Klangsprache zu verbinden und eine Brücke zwischen Antike und Moderne zu schlagen. Das Werk ist reich an emotionaler Tiefe, dramatischer Spannung und feinen musikalischen Charakterzeichnungen.

Aufführende:

KonzertChor Stuttgart

Ensemble stuttgart vokal

Kölner Männer-Gesang-Verein

Frauenchor BonnSonata

Mädchen- und Frauenchor der Schola Cantorum Leipzig

Orchester ensemble scatenato

Sprecher: Schauspieler Stefan Wilkening

Samantha Gaul als Nausikaa (Sopran)

Monica Mascus als Penelope (Mezzosopran)

Martin Berner als Odysseus (Bariton)

Leitung: Sebastian Kunz