15. Autoauction in Bad Rappenau

× Erweitern Foto: Kraichgaufoto Uwe Grün Rocco Recycle One Man – One Band

Am 7. April veranstalten die Autohäuser und Gewerbetreibenden in der Bad Rappenauer Riemenstraße und weitere Firmen in Zusammenarbeit mit der Stadt bad Rappenau bereits zum fünfzehnten Mal »Autoaction«. Zahlreiche attraktionen für die ganze Familie sowie Ausstellungen und Informationen rund um die Themen Auto, Zweirad und mehr werden von 11 bis 18 Uhr geboten. In bad Rappenau tourt »Rocco Recycle one Man – one Band« mit seiner mobilen Copperbühne entlang der Riemenstraße. Rocco rockt mit selbstgebauten Instrumenten aus Schrott: Bezinkanister recycelt er zu Gitarren, aus Mülltonnnen macht Rocco Recycle Bassdrums. Seine Band ist er selbst. Kulinarisch wird von den teilnehmenden Vereinen und Gastronomen ein umfangreiches Getränke- und Speisenprogramm geboten.

15. Autoaction

So. 7. April, 11 bis 18 Uhr Riemenstraße, Bad Rappenau

www.autoaction-badrappenau.de