In der ganz besonderen Landschaft am Fuße der Albberge gelegen hat Bad Boll viel zu bieten. Ein Kurhaus mit großer Geschichte, einen Literatursalon in einer Gründerzeitvilla, urwüchsige Baumriesen und sogar ein "Tempele".

Wir zeigen Ihnen auf dieser Wanderung unsere Bad Boller Lieblingsplätze – jeder mit seiner eigenen Geschichte!