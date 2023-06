Seit Jahrzehnten gibt es in Bad Boll den traditionellen "Bad Boller Markt". Zweimal jährlich findet dieser Krämermarkt in der Bahnhofallee statt.

Heute ist es wieder soweit. Von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr bieten zahlreiche Händler ein buntes Angebot an typischen Marktwaren für Jung und Alt an. Von besonderen Küchengeräten, Kräuter und Gewürzen, Textilien, Süßwaren, Modeschmuck, Büchern, Geschenkartikeln bis hin zu Naturprodukten ist alles geboten. Auch in diesem Jahr haben sich wieder sehr viele Marktteilnehmer angemeldet.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich zu einem Marktbesuch eingeladen. Sicherlich trifft man den einen oder anderen Bekannten dort, mit dem man plaudern kann.

Traditionell bieten die Bad Boller Gastronomen am Markttag Kutteln und Bratwürste zum Essen an.