15. Benefizmatinée

Werke von Frédéric Chopin (Nocturne f-moll, op. 55,1, Nocturne g-moll, op. 37,1 mit frei improvisierten Jazzmotiven), Jazz-Standards (u.a. Dear Old Stockholm von Stan Getz, Chinatown von Jerrald King Goldsmith, My On and Only Love von Guy Wood); spin-off der „Jazzkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen“: Helmut Salih (Trompete, Flügelhorn), Ingo Autenrieth (Flügel)