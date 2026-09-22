15. Businesswochen Region BB

Am 12. Oktober geht es wieder los: die 15. Businesswochen der Region Böblingen starten in die nächste Runde. Es erwartet Sie ein Abend, der voller Ideen, Innovationen und vernetzter Geschäftsmöglichkeiten steckt.

Beschreibung

die Businesswochen bieten über den Zeitraum von zwei Wochen ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen, Foren, Workshops und Networking-Events mit einem vielfältigen Themenspektrum. Expert*innen bieten wertvolle Einblicke und Impulse, die durch ihren hohen Praxisbezug gut umsetzbar sind.

Die Auftaktveranstaltung findet am Montag, 12. Oktober statt