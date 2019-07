Die Reihe „STILBEWUSST ERZÄHLT“ des 15. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen, den 24. Juli 2019 – Um unseren über 120.000 Besuchern die Filmauswahl zu erleichtern, haben wir das Programm in vier Sektionen gegliedert: KLASSISCH ERZÄHLT, STILBEWUSST ERZÄHLT, EIGENWILLIG ERZÄHLT und WELTKINO.INTERNATIONALER FILM.

In der Sektion STILBEWUSST ERZÄHLT präsentiert das Festival Filme, die auch in der Art ihres Erzählens selbstbewusst auf eine eigene Ästhetik achten. Diese Filme kommen einem nicht immer auf Anhieb vertraut vor, aber genau das macht sie manchmal unvergesslich. Wir freuen uns, Ihnen eine erlesene Auswahl präsentieren zu können! Wir zeigen 25 Filme in der Sektion STILBEWUSST ERZÄHLT: 25 KM/H, Regie: Markus Goller ALL MY LOVING, Regie: Edward Berger ANGRIFF AUF WACHE 08 (Tatort), Regie. Thomas Stuber ATLAS, Regie David Nawrath CRESCENDO#makemusicnotwar, Regie. Dror Zahavi DAS SCHÖNSTE PAAR, Regie: Sven Tadicken DIE GUTEN UND DIE BÖSEN (Tatort), Regie:. Petra K. Wagner ES GEHT EIN DUNKLE WOLK HEREIN, Regie: Oliver Wörner ES GILT DAS GESPROCHENE WORT, Regie: Ilker Catak GUNDERMANN, Regie: Andreas Dresen HERZJAGEN, Regie: Elisabeth Scharang IM SCHATTEN DER ANGST, Regie: Till Endemann LARA, Regie: Jan-Ole Gerster NACHTS BADEN, Regie: Ariane Zeller NOW OR NEVER, Regie: Gerd Schneider NUR EINE FRAU, Regie: Sherry Hormann SAG DU ES MIR, Regie: Michael Fetter Nathansky TAGE DES LETZTEN SCHNEES, Regie: Lars-Gunnar Lotz TOTGESCHWIEGEN, Regie: Franziska Schlotterer UND DER ZUKUNFT ZUGEWANDT, Regie: Bernd Böhlich UND WER NIMMT DEN HUND?, Regie. Rainer Kaufmann VERLOLRNE, Regie: Felix Hasenfratz WAS UNS NICHT UMBRINGT, Regie: Sandra Nettelbeck WIR WÄREN ANDERE MENSCHEN, Regie: Jan Bonny ZEIT DER WÖLFE – Spreewaldkrimi, Regie: Pia Strietmann