Punk Konzert mit *Not Available- Original Skatepunk from the 90s (Eislingen/Fils) *Deitschrogg- Schwäbischer Crossover Hardcore (Stubersheim) * The Baxxter Boys- A Hardcore Tribute to Scooter (Göppingen) Das beste der Göppinger Punkszene trifft sich an diesem Abend in der Chapel/ Krypta Einlass. 20 Uhr Beginn: 20.30