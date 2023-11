Am Sonntag, den 3. Dezember, werden wieder zahlreiche Kinder mit ihren Laternen den Gipfel des Hohenstaufen erobern. An diesem Tag treffen sich Familien an diesem besonderen Ort zum sogenannten „Bergglimmen“. Treffpunkt für den gemeinsamen Laternenspaziergang ist um 16.30 Uhr bei den beiden Kirchen in Hohenstaufen (Kaiserbergsteige).

Um 17 Uhr empfängt der Schul- und Projektchor der Albert-Schweitzer-Schule Albershausen den Laternenzug auf dem Berggipfel musikalisch. Am wärmenden Lagerfeuer erzählt Rose Marie Gräfin von Degenfeld den Kindern eine heiter-besinnliche Wintergeschichte. Beim anschließenden gemeinsamen Singen von Laternenliedern werden die Familien von den Musikern Wolfgang Schiller und Michael Alföldy live begleitet. Die Laternenkinder dürfen sich auf der Dachterrasse der Berggaststätte „himmel&erde“ einen kostenlosen Punsch und duftende Zimtschnecken aus dem neu erbauten Holzbackofen abholen. Darüber hinaus werden der prämierte Glühwein vom Stixenhof und frische Sonneberger Bratwürste im Wecken vom Stäffelesbeck aus Wäschenbeuren angeboten. Die Berggaststätte „himmel&erde“ hat an diesem Abend länger geöffnet. Erstmals fährt der Edeka STAUFERS-Shuttlebus nach Hohenstaufen und zurück.