Eva Mattes & Etta Scollo

Musikalisch-literarische Hommage an Elena Ferrante und deren erfolgreiche Neapel-Saga. Die vierbändige Saga erzählt die Geschichte der Freundinnen Lila und Elena, die in den 50ger Jahren in einem Arbeiterviertel gemeinsam aufwachsen und über sechs Jahrzehnte hinweg verbunden bleiben – bis die eine spurlos verschwindet und die andere auf ihr gemeinsames Leben zurückblickt. Koop.: Stadtbibliothek, Referat Kultur

Mit 66 Jahren erfüllt sich Lila einen Traum: Sie verschwindet. Zurück bleibt ihre beste Freundin Elena, die ihre gemeinsame Geschichte aufschreibt. Schauspielerin Eva Mattes, die für ihre Rollen auf der Bühne und im Fernsehen vielfach ausgezeichnet und 2018 mit einem Sonderpreis beim Deutschen Hörbuchpreis geehrt wurde, liest Auszüge aus Elena Ferrantes erfolgreicher Neapel-Saga, eingebettet in die Musik der wunderbaren sizilianischen Sängerin, Songwriterin und Gitarristin Etta Scollo, auch „die Stimme Siziliens“ genannt. Eva Mattes – LesungEtta Scollo – Musik