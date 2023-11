Die Ausstellung von Arjan von Helmond. First Person Singular des Kunstverein Göppingen bietet mit seinen Gemälden Einblicke und Aussichten. Und dies nicht nur in reale Räume, sondern auch in Stimmungsräume. Schließlich ist der Blick in ein Zimmer stets auch der Blick in die Seele seiner Bewohner*innen.

Dr. Kai Bleifuß wird in der Führung Hintergründe zu Künstler und Werk vermitteln.