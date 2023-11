Vanessa Grgić & Laura Maria Meier: Beyond Reach

Darum geht's:

Michael Ross lebt sein Leben, bis ihn ein Anruf seiner Ex-Frau Susanna aus dem Gleichgewicht bringt. Sein Sohn Benny wird vermisst. Michael macht sich auf die Suche nach ihm. Dies gestaltet sich komplizierter als gedacht. Michael hat Schizophrenie, weshalb ihm niemand glaubt, dass sein Sohn überhaupt existiert. Ist er weiterhin auf der Suche nach jemandem, den es in Wahrheit gar nicht gibt? Oder wird er am Ende wieder mit Benny zusammenfinden?

Kultur im Christophsbad zeigt in Kooperation mit dem MuSeele (Museum für Geschichte der Psychiatrie und Psychiatriegeschichten im Christophsbad) den 18-minütigen Kurzfilm-Psychothriller "Beyond Reach" (in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln) in Anwesenheit der Filmemacherinnen Vanessa Grgić (Autorin, Regisseurin und Produzentin) und Laura Maria Meier (Director of Photography und Produzentin)