Johan Dalene Violine, Christian Ihle Hadland Klavier

Überraschend jung ist der schwedisch-norwegische Geiger Johan Dalene – gemessen daran, was er schon alles erreicht hat! Der 23-Jährige konzertiert weltweit mit den besten Orchestern und auch kammermusikalisch bei den ersten Adressen der Klassikszene. Die französische Zeitung „Le Monde“ rühmt seine Fähigkeit, „mit seiner Stradivari zu singen wie ein großer Meister“.

Er gewann 2019 sowohl den Norwegischen Solistenpreis als auch den 1. Preis beim Carl-Nielsen-Wettbewerb. 2022 wurde ihm der Gramophone Award als „Young Artist of the Year“ verliehen – einer der wichtigsten Preise für klassische Musik. Noch Fragen? Ach ja. Nach Göppingen kommt er in Begleitung des norwegischen Pianisten Christian Ihle Hadland mit Sonaten von Beethoven und Franck sowie der Violinphantasie von Arnold Schönberg, einer schillernden Komposition zwischen Abstraktion und Virtuosität. Ludwig van Beethoven Violinsonate Nr. 1 D-Dur op. 12/1 César Franck Violinsonate A-Dur Arnold Schönberg Phantasy for Violin with Piano Accompaniment op. 47 Konzerteinführung 19:20 Uhr