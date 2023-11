Du liebst Trick-, Animations- und Figurenfilme?

Du möchtest dich mit anderen austauschen, Tipps und Erfahrungen teilen und gemeinsam an neuen Projekten arbeiten? Dann komm zum Animation trifft Schafferei!

Am Donnerstagabend von 18-20:30 Uhr in den geraden Wochen ab November (9.11.23, 23.11.23, 14.12.23) treffen wir uns in der Schafferei.org, um gemeinsam Filme zu konzipieren, gestalten und aufzunehmen.

Wenn du schon ein wenig Erfahrung mit Trickfilmen hast, wenn Stop-Motion, Storyboard, Audacity und Openshot keine Fremdwörter für dich sind, ob du mit dem Handy, oder einer Kamera filmst, du bist herzlich willkommen bei Animation trifft Schafferei.

Wir wollen uns gegenseitig inspirieren, voneinander lernen und gemeinsam neue Dinge ausprobieren. Wir werden uns über unsere Projekte austauschen, Tipps geben und uns gegenseitig helfen.