BELLINO Party in Chapel / Krypta - same procedure as every year-

Ein Wiedersehen zu Weihnachten - nicht nur mit der Familie, sondern eine Art jahrgangsübergreifendes Klassentreffen bietet die Crew der "Fabrik für Kunst & Kultur " in ehrenamtlicher Orga. Auf den beiden Floors bieten wir Euch eine Auswahl an hochkarätigen Groovekünstlern:

Mixed Music der Extraklasse von groovy bis classic, Hip-Hop, Charts und House in der CHAPEL...

DJ Timetable Chapel:

MARC TUNE BRIANDJ BLACKFLASH-DJ TUSMON

Die KRYPTA wird traditionell zum Special Deko TRIBAL NRG Floor und bietet Euch dicken Techno und Electronic Beats ...

DJ Timetable Krypta:

PHILER-MICK MARCEL RAUERJANNIK AßFALG

Die Kult-Party für mehr Kultur:als größtes Event des Vereins ist die BELLINO Party der Grundpfeiler seiner soziokulturellen Arbeit. Mit den Einnahmen aus der Veranstaltung wird Raum für nichtkommerzielles und neues Programm geschaffen. So bringt die BELLINO nicht nur alte Freunde wieder zusammen, sondern fördert gleichzeitig neue Bands & Künstler, Musikrichtungen, Theater und vieles mehr in der "Old Soldiers Chapel" in Göppingen.