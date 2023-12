Spannendes aus Wissenschaft und Forschung Anfang Oktober startet die Kinder-Uni ins neue Semester! In altersgerechten Vorlesungen können Kinder hier von Professor*innen und Expert*innen viel Spannendes aus Wissenschaft und Forschung erfahren. Bis Ende März stehen vier Vorlesungs-Termin auf dem Stundenplan dieser beliebten Veranstaltungsreihe für Kinder von 8 bis 14 Jahren, die vom Referat Kultur der Stadt Göppingen gemeinsam mit der Hochschule Esslingen am Campus Göppingen veranstaltet wird. Die Vorlesungen finden immer mittwochs ab 16 Uhr in der Aula der Hochschule statt. Anmelden kann man sich online unter www.kinderuni-goeppingen.de, man kann aber auch einfach vorbeikommen!

Vom Rauchzeichen zum Internet Professor Dr.-Ing. Ulrich Nepustil, Hochschule Esslingen – Campus Göppingen Der Aufstieg der Menschheit ist eng mit der Entwicklung der Kommunikation verbunden. Ein schneller und sicherer Informationsaustausch ist nicht nur die Grundlage unseres Wirtschaftssystems. Er ist aus allen Bereichen des Lebens nicht mehr wegzudenken. Die Vorlesung gibt einen kleinen Abriss von der Antike bis zur Gegenwart.