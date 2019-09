15. Gefäßtag des Gefäßzentrums am Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall

Durch Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitige Diagnose von Gefäßerkrankungen können mit Änderungen der Lebensgewohnheiten und Medikamenten häufig schwerwiegende Komplikationen oder Operationen vermieden werden. Aktuelle Möglichkeiten zur Diagnostik und Therapie der „Schaufensterkrankheit“ (pAVK), Verengungen und Erweiterungen (Aneurysmen) von Schlagadern sowie der Venenerkrankungen wie Krampfadern und Thrombose werden vorgestellt. Gerade bei Gefäßerkrankung ist die enge Zusammenarbeit von verschiedenen medizinischen Spezialisten und Berufsgruppen wichtig, damit die bestmögliche Behandlung durchgeführt werden kann. Die Chefärzte des Gefäßzentrums am Diak (Privatdozent Dr. Claus-Georg Schmedt (Gefäßchirurgie) und Professor Dr. Martin Libicher (Radiologie) informieren Sie umfassend und steht viel Zeit für Fragen zur Verfügung. Der Gefäßtag findet unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) statt und richtet sich an Patientinnen und Patienten sowie an alle Interessierten.