15. Internationale MTZ-Fachtagung Großmotoren Heavy Duty 2020

Auch die Hersteller von Groß­motoren und deren Kompo­nenten müssen sich verstärkt um die gesetzlichen Anforde­rungen zur Schad­stoff­reduzierung kümmern. Selbst Heavy-duty-highway-Motoren gehören auf den Prüf­stand, um in jedem Leistungs­bereich die geforderte Abgas­qualität zu bieten und den Verbrauch an Kraft­stoff zu reduzieren. Die Internationale MTZ-Fachtagung „Heavy-Duty, On- und Off-Highway-Motoren“ befasst sich praxisnah mit der System­optimierung und der Kompo­nenten­entwicklung der Kompakt­aggregate. Die Konferenz zeigt zudem, welche Fortschritte bei der Entwicklung unter anderem von On-highway-Motoren die Motoren­hersteller erzielt haben, um die Antriebs­systeme hinsichtlich Kraft­stoff­verbrauch und Emis­sionen zu optimieren.