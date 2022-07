15 Jahre die 90er Party

Die 90er Party ist seit 2007 das monatliche Highlight einer ganzen Generation und deshalb feiern wir GEBURTSTAG!

Die 90er Party wird 15! Das Original aus Stuttgart für Stuttgart. Immer am Höhepunkt und immer stimmungsgeladen. Macht euch auf einen tollen Abend mit einer großartigen Stimmung und den besten 90er-Hits bereit. Songs, wie: “Rhythm is a Dancer”, “Bacardi Feeling”, “Ice Ice Baby”, “What is Love”, “Mr. Vain”, “It´s my Life” dürfen dabei auf gar keinen Fall fehlen. Also runter vom Sofa, schnappt euch eure Freunde und rein ins Nachtleben. Wir freuen uns auf eine unvergessliche Party mit euch. Auf dem Mainfloor dreht DJ TimMo die ganze Nacht an den Platten und spielt für euch die besten Hits aus den 90ern. Mitsingen und Tanzen nicht nur erwünscht, sondern ein Muss. Top Stimmung garantiert. Außerdem wartet ein großer Außenbereich mit vielen Lounge-Möbeln auf euch. Falls es euch auf dem Dancefloor zu heiß wird, könnt ihr hier mit einem Hugo oder einem Longdrink jederzeit entspannen.

SPECIALS: • Kultgetränk Wodka-Lemon nur je 5 € (die ganze Nacht!) • Auch ist heute unsere große OUTDOOR AREA geöffnet. Genießt euren Longdrink an der frischen Sommerluft bevor die Party startet. • Party mit den größten Hits der 90er GEBURTSTAG im AUGUST? - Wir schenken dir den Eintritt +1 weitere Person & Du und deine Gäste kommen alle auf unsere VIP Guestlist! MAINFLOOR: DJ TiMo