15 Jahre Discotronic Night w/ INNELLEA

Nach dem kleinen Jubiläum mit der 125. Discotronic Night im September folgt nun das ganz große: 15 Jahre Discotronic Night!

Während manch Raver kaum älter ist als die etablierteste Veranstaltungsreihe Stuttgarts, hat der Discotronic-Jünger der ersten Stunde schon zu Künstlern wie Dominik Eulberg, Stephan Bodzin, Dixon, Seth Troxler, Hot Since 82, Joris Voorn oder Âme getanzt.

Zum diesjährigen Geburtstag wird natürlich neben allen Feiernden auch ein ganz besonderer Ehrengast geladen: mit Innellea, der mit die meisten Stücke auf Tale Of Us' Label Afterlife veröffentlicht hat, darf man sich auf einen der aktuell angesagtesten DJs der Welt freuen. Düster-melodisch-treibend sein Sound, perfekt also für den Anlass.

Genau wie die Tatsache, dass mit Frischvergiftung die Discotronic-VJs am Start sind, die auch 2007 auf der allerersten Discotronic Night für die Live Visuals zuständig waren. Da Marius Lehnert himself selbstverständlich auch noch den musikalischen Support in dieser Nacht gibt, ist alles bereitet für eine feierliche Eskalation!