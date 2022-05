15. Triennale Kleinplastik Fellbach

Das zentrale Thema der 15. Triennale ist die Vibration der Dinge, sind die Resonanzen, die im Miteinander-in-Kontakt-treten entstehen. Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke aus der ganzen Welt kommen in Fellbach zusammen. Dabei werden sowohl zahlreiche exklusive Auftragsarbeiten, die neu für Fellbach entstehen, als auch bereits bestehende, grundlegende Werkblöcke zum Thema zu erleben sein. Die Ausstellung wurde von Beginn an multiperspektivisch von Elke aus dem Moore in enger Zusammenarbeit mit drei Künstler*innen entwickelt: Dr. Memory Biwa (Windhoek), Antje Majewski (Berlin) und Gabriel Rossell Santillán (Mexico-City, Berlin).

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag 14 bis 19 Uhr

Donnerstag 14 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr

Führungen:

Öffentliche Führungen donnerstags 19 Uhr, sonntags 11 Uhr und 15 Uhr (Eintrittspreis zuzüglich 2 Euro pro Person)

Sonderführungen für Gruppen nach Voranmeldung beim Kulturamt, Telefon 0711 5851-364