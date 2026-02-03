In diesem Jahr feiert der erfolgreiche „Uhinger Schlagerfrühling“ ein kleines Jubiläum: Bei der 15. Auflage der beliebten Konzertreihe sorgen zwei etablierte Schlagergrößen für Stimmung im Uditorium.

Petra Frey gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Gesichtern der Musik- und TV-Landschaft.

Gute Laune, Charme, Intellekt und Ausstrahlung – das ist die Mischung, mit der sie das Publikum begeistert. Wenn die Scheinwerfer ausgehen zeigt sich eine andere Seite der Österreicherin: Zuhause am Klavier schreibt Petra ihre Lieder. In ihnen steckt viel Persönliches – Erlebnisse, Gedanken, Emotionen.

"Die Fischer von San Juan" machten ihn auf einen Schlag berühmt. Zur "Goldenen Eins" der ZDF-Hitparade kam u.a. die "Goldene Stimmgabel" - die Liste seiner Auszeichnungen, aber auch seiner erfolgreichen Songs ist lang. Wir freuen uns auf Tommy Steiner! Der in Aalen geboren und aufgewachsene Frauenschwarm textet seine Titel selbst und komponiert diese auch größtenteils. Gut arrangierte Musik gepaart mit Inhalt und Tiefgang, zeichnen Tommy Steiner als Perfektionisten aus. Ein Konzerterlebnis der Extraklasse wird auch dieses Mal wieder in bewährter Manier durch Ihren Gastgeber Steffen Kohl moderiert. Er führt gut gelaunt und musikalisch durch den Abend.

Freuen Sie sich auf den „15. Uhinger Schlagerfrühling“!