15 Years of Shogun Audio

Royal Rumble presents...Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat sich Shogun Audio zu einem der wichtigsten Labels der Drum'n'Bass und Dance Szene entwickelt. Angetrieben von den Label-Heads Friction und K-Tee hat sich die Marke Shogun zu einem allumfassenden Drum'n'Bass Juggernaut entwickelt, der einige der atemberaubendsten Beats veröffentlicht, einige der wichtigsten Partys veranstaltet und die Karriere einiger der größten Künstler der heutigen Bassmusik aufgebaut hat. Das sich ständig entwickelnde Umfeld der Shogun Audio Künstler entspricht den höchsten Standards und produziert das Beste an hochwertiger Drum'n'Bass Bass und Bassmusik. Nachdem das Label die Karrieren von Alix Perez, SpectraSoul, Icicle, The Prototypes gepushed hat, beherbergt es nun eine Liste exklusiver Künstler, zu denen Technimatic, Pola & Bryson, Joe Ford, Document One, GLXY und Ed:it gehören.

Hinter jedem hochkarätigen Label steht eine hochkarätige Eventmarke, und Shogun Audio Partys sind zum Synonym für einige der besten Drum'n'Bass Nächte in London und darüber hinaus geworden. Von den berüchtigten Nächten im The END, über eine unvergessliche 3-jährige Residency im CABLE, bis hin zu bahnbrechenden ausverkauften Warehouseparties und Festivalbühnen wie Outlook, Let It Roll, Boomtown, Bestival und Tomorrowland. Seit 15 Jahren steht Shogun an der Spitze der innovativsten Drum'n'Bass Events.