15. Kunstdorf Unterjesingen. Motto: ins Offene

15. Kunstdorf Unterjesingen die Documenta auf de, Dorf "ins offene".

„ins Offene“ lautet der Titel der hochkarätigen Ausstellung, die das Organisationsteam des 15. Kunstdorfs Unterjesingen im historischen Dorfkern veranstaltet. Zwölf renommierte Künstlerinnen und Künstler der zeitgenössischen Kunstszene aus Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und der Schweiz werden am 27. und 28. Juni 2026 in alten Scheunen, Ställen, dem Bürgerstüble, dem Farrenstall, dem Keltern Museum, und dem alten Rathaus ihre Werke zeigen.

„Ins Offene“ bezeichnet eine Bewegung, ein Heraustreten aus einem geschlossenen Raum, der je nachdem vertraut ist und Sicherheit vermittelt oder aber hemmt und einschränkt, in einen offenen, einen fiktiven Raum, eine gedachte Welt, in der die Fantasie sich entfalten kann. „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“ (F. Schiller). Kunst entsteht dort, im Offenen, im freien Spiel der Fantasie. Der Weg ins Offene kann Befreiung, Erkenntnis, Bereicherung bedeuten – für die Künstlerin / den Künstler, aber auch für die Betrachtenden. Sie sind eingeladen, sich der Kunst zu öffnen, ihr ins Offene zu folgen. Und wo könnte der Weg kürzer sein als im Kunstdorf – im Dorf, in das die Kunst gekommen ist?