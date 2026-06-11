150 Jahre Feuerwehr Maichingen

Die Maichinger Feuerwehr kann 2026 ihren 150. Geburtstag feiern. Und das wollen wir auch groß tun: Mit drei prall gefüllten Tagen mit abwechslungsreichem Programm vom 24.-26. Juli 2026 am Festplatz an der Turn- und Festhalle und auch quer durch Maichnigen – bei Blaulichtmeile und Festzug. Am Freitagabend eröffnet keine geringere Band als La Brassbanda das Jubiläumswochenende. Der Samstag ist feuerwehrlastiger: Die Abnahme der Leistungsabzeichen in der Maybachstraße, die Blaulichtmeile mit vielen Attraktionen vom Feuerwehrhaus in der Kirchturmstraße bis zum Festplatz soll ganz Maichingen und viele Besucherinnen und Besucher von außerhalb anziehen und auf interessante Weise mit den Blaulichtorganisationen verbinden. Auf dem Festplatz wartet ein großes Festzelt, ein Wein- und Biergarten und ein Rummelplatz mit tollen Attraktionen auf die Besucher. Am Samstag Abend rockt dann die Greenday-Tributeband Whatsername gefolgt von den Toten Ärzten das Zelt. Den Sonntag beginnen wir mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10:30 Uhr. Nach dem Mittagessen startet um 13:30 Uhr der große Festumzug durch Maichingen, der am Hallenbad starten und am Festplatz enden wird. Gleichzeitig der Auftakt zum 34. Kreisfeuerwehrtag. Den Schlusspunkt wird dann ab 17 Uhr die Maichinger Musikkapelle mit ihrem Oktoberfäschd-Programm setzen. Das ganze Wochenende über wartet Bewirtung, eine Bar, der schon erwähnte Rummelplatz, der Wein- und Biergarten und sonntags Kaffee und Kuchen unterstützt von den Landfrauen auf die Gäste. Wir werden einen Shuttleverkehr einrichten, so dass man an verschiedenen Haltestellen im Ort zusteigen und sich bequem zum Festplatz fahren lassen kann. Wir freuen uns schon auf die vielen Gäste und Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren unseres Landkreises und vielleicht ja auch darüber hinaus.